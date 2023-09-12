Солистка Artik&Asti Севиль спровоцировала слухи о замужестве

Певица Севиль Велиева спровоцировала в Instagram слухи о замужестве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поклонники спросили, как бы Велиева вела себя, если бы свекровь ее не любила. Артистка ответила, что мать мужа не обязана ее любить. Более того, она не ребенок, чтобы "угодничать и заслуживать чью-то любовь". Однако певица не отрицает, что в любом случае уважала бы и влюбилась в положительные стороны своей свекрови. Также она постаралась бы выстроить личные границы, быть вежливой и воспитанной.

"Слава Богу, что у нас взаимная любовь с первого взгляда, моя дорогая В", - заключила звезда.

В феврале 2023 года Велиева перестала скрывать свой роман с певцом TONI, чью мать зовут Вероника. Фанаты предположили, что артисты обручены. Однако самого кольца на безымянном пальце у звезд не заметили.

Велиева получила популярность после участия в третьем сезоне шоу "Голос". Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка стала участницей дуэта Artik & Asti. Она заменила в группе исполнительницу Анну Дзюбу.