Азербайджанские звезды проводили детей в школу: памятные кадры в День знаний

Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний. Многие азербайджанские знаменитости отвели своих детей в школу. Памятными кадрами звезды поделились в социальных сетях, сообщает Day.Az.

Певец и актер Эмиль Бадалов проводил дочку Зейнаб в первый класс. Несмотря на то, что маленькая Зейнаб только села за парту, счастливый папа уже мечтает, как будет провожать ее в вуз.

Сын композитора и певицы Эммы Алекперзаде Давид в этом году пошел в третий класс. Как летит время, поклонники Алекперзаде хорошо помнят с какой радостью Давид впервые переступил порог школы.

Среди первоклассников этого года и сын певицы Шабнам Товузлу Али. За день до этого, в честь знаменательного события, Шабнам Товузлу организовала праздничное мероприятие.

В первый класс пошел и сын исполнителя Ниджата Рагимова Метин. Встречу с первой учительницей и одноклассниками мальчик ждал с нетерпением.

Удачи в новом году пожелал своему сыну и исполнитель Эльвин Абдуллаев. Мальчин не первый раз идет в школу, но для родителей этот момент также волнителен.

Судя по фотографии, которую опубликовала телеведущая Айтян Сафарова, ее сын Рауль считал дни до начала нового учебного года. Такое рвение к занятиям весьма похвально.