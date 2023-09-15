Азербайджанские звезды проводили детей в школу: памятные кадры в День знаний - ФОТО
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний. Многие азербайджанские знаменитости отвели своих детей в школу. Памятными кадрами звезды поделились в социальных сетях, сообщает Day.Az.
Певец и актер Эмиль Бадалов проводил дочку Зейнаб в первый класс. Несмотря на то, что маленькая Зейнаб только села за парту, счастливый папа уже мечтает, как будет провожать ее в вуз.
Сын композитора и певицы Эммы Алекперзаде Давид в этом году пошел в третий класс. Как летит время, поклонники Алекперзаде хорошо помнят с какой радостью Давид впервые переступил порог школы.
Среди первоклассников этого года и сын певицы Шабнам Товузлу Али. За день до этого, в честь знаменательного события, Шабнам Товузлу организовала праздничное мероприятие.
В первый класс пошел и сын исполнителя Ниджата Рагимова Метин. Встречу с первой учительницей и одноклассниками мальчик ждал с нетерпением.
Удачи в новом году пожелал своему сыну и исполнитель Эльвин Абдуллаев. Мальчин не первый раз идет в школу, но для родителей этот момент также волнителен.
Судя по фотографии, которую опубликовала телеведущая Айтян Сафарова, ее сын Рауль считал дни до начала нового учебного года. Такое рвение к занятиям весьма похвально.
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