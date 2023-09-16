Дочь Брук Шилдс вышла в свет в платье матери 20-летней давности

Дочь американской актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи появилась на публике в винтажном платье матери 20-летней давности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующие снимки публикует Page Six.

17-летняя модель, имеющая контракт с агентством IMG Models, посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж.

Известно, что сама Шилдс надевала упомянутый наряд на вечер Fash Bash, который проходил в Чикагском театре в 2003 году. В отличие от дочери, тогда телезвезда собрала волосы в высокий хвост, однако мейкап также предпочла в спокойных оттенках.