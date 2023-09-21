Синди Кроуфорд рассказала о браке с Ричардом Гиром

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд рассказала о своем первом браке с актером Ричардом Гиром. Фрагменты из интервью модели опубликовал Hola, передает Day.Az.

В документальном фильме Apple TV+ "Супермодели" Синди Кроуфорд заявила, что во время брака с Ричардом Гиром она "изменилась", приняв некоторые его интересы за свои собственные.

"Когда тебе 20, ты готова подстраиваться под того, в кого влюблена. На ранних стадиях отношений, будучи молодой женщиной, ты такая: "Ты любишь бейсбол? Я люблю бейсбол", - пояснила она.

По словам манекенщицы, она старалась во всем подстраиваться под актера. На момент их романа Ричард Гир увлекался буддизмом, и она тоже стала изучать эту религию.

"Вы действительно увлекаетесь тибетским буддизмом? Возможно, мне это нравится. Я попробую это", - вспомнила Кроуфорд.