Зендая высмеяла фанатов за слухи о помолвке с Томом Холландом

Актриса Зендая опровергла слухи о помолвке с Томом Холландом. Об этом она заявила у себя в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зендая опубликовала фотографии с кольцом на пальце, после которых посыпались поздравления от фанатов о помолвке. Актриса поспешила дать опровержение и высмеяла фанатов, добавив, что точно не стала бы сообщать радостную новость таким способом.

"Иногда кольцо - просто кольцо", - заявила Зендая.

Актеры познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.

В прошлом месяце Зендая дала редкий комментарий об отношениях с Томом Холландом.

"Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию - но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам? Это мило, когда он говорит мне разные фразы, но я действительно не понимаю", - рассказала она в интервью The Sun.