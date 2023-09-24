В Австралии пройдет научная конференция о влиянии певицы Тейлор Свифт

В австралийском университете Мельбурна состоится научная конференция, посвященная влиянию творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мероприятие получило название "Свифтпозиум" (Swiftposium). Оно пройдет с 11 по 13 февраля 2024 года и совпадет со днями приезда знаменитости в страну с гастролями. Организаторами события выступили ученые из семи высших учебных заведений Австралии и Новой Зеландии.

"Swiftposium - это гибридная научная конференция, на которой ученые смогут вести критический диалог о популярности Свифт и ее последствиях для целого ряда вопросов, включая гендер, фэндом, поп-культуру, литературу, экономику, музыкальную индустрию и многое другое", - говорится на официальном сайте "Свифтпозиума".