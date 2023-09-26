Usher станет хедлайнером музыкального шоу в перерыве Супербоула

Американский певец Ашер (Usher) станет хедлайнером музыкального шоу, проходящего в перерыве финального матча за титул чемпиона США по американскому футболу (Супербоул). Об этом сообщили Apple Music, Национальная футбольная лига и Roc Nation.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Variety.

Супербоул пройдет 11 февраля 2024 года в Лас-Вегасе, транслировать его будет СBS.

Для 44-летнего Ашера это будет второе участие в этом шоу, напоминает People. Впервые он выступил на Супербоуле в 2011 году с группой Black Eyed Peas.

В феврале 2023 года хедлайнером шоу была Рианна.

Трансляцию Супербоула ежегодно смотрят свыше 100 млн человек, отмечает CNBC. Участие в шоу во время матча является знаковым событием в карьере музыкантов. В прошлом приглашенными звездами были Майкл Джексон, Мадонна, Принц, U2, Rolling Stones, Coldplay и Шакира.

Ашер, восьмикратный обладатель музыкальной премии "Грэмми", получил известность благодаря альбому "Confessions", которому в следующем году исполнится 20 лет. Альбом является одним из самых продаваемых в истории музыки.