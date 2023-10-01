Селена Гомес спровоцировала слухи о новом романе

Актриса и певица Селена Гомес попала в объективы папарацци во время прогулки по Парижу с неизвестным мужчиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографии опубликовал Daily Mail.

31-летняя Селена Гомес выбрала для прогулки вечернее платье в пол с леопардовым принтом и черный кожаный плащ. Ее спутник был одет в серые брюки и синюю спортивную толстовку с капюшоном. На снимках предполагаемые влюбленные выходят из ресторана, держась за руки.

В начале сентября Селена Гомес рассказала, какие требования она предъявляет к мужчине перед началом отношений. Актриса пояснила, что устанавливает определенные стандарты при знакомстве, которые, по ее словам, влияют на то, как мужчины воспринимают ее в конечном итоге.

"Я думаю, что у меня есть стандарты, и я думаю, что сейчас я живу в мире, где парни путают стандарты. Я действительно требую X, Y и Z, чтобы ты был со мной", - уточнила Гомес.