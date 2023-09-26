Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессировании его деменции

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессировании деменции мужа. Ее интервью тележурналистке Ходе Котб цитирует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

45-летняя Хеминг рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера она называет тяжелым.

"Я узнала, как это тяжело - деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам - одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция - это семейное заболевание", - сказала она, имея в виду своих дочерей от Уиллиса, 11-летнюю Мейбл и восьмилетнюю Эвелин.

Котб спросила, понимает ли актер происходящее или хотя бы часть его, и в ответ Хеминг предположила, что он может быть оторван от реальности.

"Трудно сказать. Одна из вещей, за которые в ответе лобная доля мозга - это самосознание. Мы не знаем. Некоторые теряют его в первую очередь, любое понимание, что они изменились, другие сохраняют самосознание дольше", - сказала она.