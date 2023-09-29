50-летнюю Хайди Клум высмеяли за фото в ванной

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями из ванной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 50-летняя Хайди Клум позировала в ванне без одежды. Волосы она закрутила в полотенце, а на лицо надела тканевую маску. В руках она держала чашку с блюдцем. Поклонников восхитил честный снимок супермодели, и они репостили фотографии к себе в личные блоги. Тренд поддержала и сама Хайди Клум, добавив репосты к себе в ленту.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

В середине июня супермодель заподозрили в пятой беременности. Поводом для слухов об интересном положении Хайди Клум послужили фотографии папарацци, на которых муж модели, музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц держался за ее живот. Спустя несколько дней звезда подиумов ответила на слухи о беременности, опубликовав в личном блоге серию снимков в бикини, на которых предстала с абсолютно плоским животом.