Анджелина Джоли снялась в фотосессии Vogue

Голливудская актриса Анджелина Джоли порадовала поклонников неожиданной яркой фотосессией для нового выпуска американского Vogue.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, кадры со звездой делала знаменитая американская фотограф Энни Лейбовиц. Именно она в прошлом году фотографировала первую леди Украины Елену Зеленскую для этого издания.

На ярких снимках Джоли позирует в нежно розовом, зефирном платье, при этом держит в руках баллоны с краской. Также фаны увидят актрису в платье-ночнушке золотистого цвета, которое она дополнила бархатной накидкой.

Отметим, что в фотосете вместе с Джоли приняла участие ее приемная дочь, 18-летняя Захара Джоли-Питт.

Во время съемок Анджелина позировала в одежде собственного бренда Atelier Jolie. Как отметила Джоли, она хочет, чтобы ее ателье в первую очередь было пространством для сотрудничества с людьми из разных стран, в частности для беженцев. Как известно, в течение 20 лет Анджелина Джоли занимала должность специальной посланницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но в декабре 2022 оставила свой пост. Тем не менее артистка пообещала, что продолжит заботиться о беженцах.