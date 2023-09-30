https://news.day.az/showbiz/1602453.html Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и привлекла фотографов - ФОТО
Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и привлекла фотографов - ФОТО
Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и привлекла внимание фотографов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие снимки приводит издание Daily Mail.
56-летняя знаменитость была замечена на ужине в Париже. Для светского вечера звезда "Спасателей Малибу" выбрала облегающее желтое платье и бежевые босоножки на шпильке. При этом ее образ был дополнен небольшой белой сумкой и двумя золотыми браслетами.
Также на размещенных кадрах видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены и уложены в расслабленную прическу.
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