Джастина Тимберлейка и Джессику Бил засняли во время романтического свидания в Италии

Давно мы не видели Джастина Тимберлейка и Джессику Бил.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, накануне папарацци засняли пару вместе с друзьями в Италии.

Для своего выхода Джастин выбрал повседневный образ: он был в бежевой футболке, которую сочетал с джинсами и бейсболкой. А его супруга была в нежно-голубом костюме.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил - одна из самых красивых голливудских пар. Они связали себя узами брака в 2012 году, а недавно певец во второй раз сделал предложение своей возлюбленной.