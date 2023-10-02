https://news.day.az/showbiz/1602925.html Джастина Тимберлейка и Джессику Бил засняли во время романтического свидания в Италии - ФОТО
Джастина Тимберлейка и Джессику Бил засняли во время романтического свидания в Италии - ФОТО
Давно мы не видели Джастина Тимберлейка и Джессику Бил.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, накануне папарацци засняли пару вместе с друзьями в Италии.
Для своего выхода Джастин выбрал повседневный образ: он был в бежевой футболке, которую сочетал с джинсами и бейсболкой. А его супруга была в нежно-голубом костюме.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил - одна из самых красивых голливудских пар. Они связали себя узами брака в 2012 году, а недавно певец во второй раз сделал предложение своей возлюбленной.
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