Жизнь Илона Маска экранизируют

Universal Pictures приобрела международные права на документальный фильм об Илоне Маске "Без прикрас", режиссером которого станет обладатель премии "Оскар" Алекс Гибни.

Как передает Day.Az об этом пишет издание Deadline.

"Мы сразу захотели приобрести этот проект, поскольку мы большие поклонники предыдущих работ Алекса и уверены, что он создаст проницательный образ одного из самых провокационных персонажей века", - сказала исполнительный вице-президент Universal Pictures Content Group Хелен Паркер.

Права на фильм на стриминге достались HBO Documentary Films.

Отметим, что 69-летний Алекс Гибни - обладатель премии "Оскар" 2008 года в категории "Лучший документальный фильм" за свою ленту "Такси на темную сторону". Также у режиссера есть номинация на "Оскар" в 2005 году в той же категории за картину "Энрон: Самые смышленые парни в комнате". Кроме того, "Ложь Армстронга" и "Мы крадем секреты: История WikiLeaks" Алекса Гибни претендовали на премию Британской академии в 2014 году в категории "Лучший документальный фильм". Также среди заметных работ режиссера проекты "Синатра: Всё или ничего", "Робин Уильямс: Загляни в мою душу", "Rolling Stone: История на страницах журнала", "Дженис: Маленькая девочка грустит", "Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона".