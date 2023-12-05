Популярного актера госпитализировали с шестью инфарктами

Звезду популярного сериала "Сверхъестественное", американского актера Марка Шеппарда госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Шеппарда, он перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Артист поблагодарил врачей за эти усилия и добавил, что его шансы на выживание были практически нулевыми.

Шеппард уточнил, что причиной ухудшения самочувствия стала закупорка левой передней нисходящей артерии. Сейчас он готовится к выписке.

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