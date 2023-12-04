Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Первый украинский театр для детей и юношества во Львове. Актер известен широкой публике своими работами в таких картинах, как "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Возвращение мушкетеров", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ушел из жизни наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов - эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", - сказано в сообщении учреждения в Facebook*.

За свою карьеру Кустов сыграл свыше 100 ролей. В числе его работ значатся такие картины, как "Д'Артаньян и три мушкетера", а также "Возвращение мушкетеров". Работе в театре Кустов посвятил 55 лет. Семье и близким артиста в учреждении выразили соболезнования.

Дату и место захоронения Кустова сообщат позже. Что стало причиной смерти артиста, не уточняется.

Сергей Кустов родом из Полтавской области Украины. Начиная с 1968 года и до конца жизни служил в Первом украинском театре для детей и юношества во Львове.

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