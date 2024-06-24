Том Круз пропустил выпускной своей дочери

Голливудский актер Том Круз пропустил выпускной вечер своей дочери Сури. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

21 июня у дочери Тома Круза и Кэти Холмс состоялся школьный выпускной в Нью-Йорке. Как утверждают журналисты, на торжественном мероприятии присутствовала мать Сури, а отец так и не появился. На следующий день актера заметили на концерте певицы Тейлор Свифт в Лондоне.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии. За полгода до торжества, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури.

"Том чувствует себя виноватым из-за того, что пропустил столько событий, связанных с его дочерью. Однако он утверждает, что не исключил Сури из своей жизни. Он время от времени получает информацию о ней", - рассказал информатор.

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