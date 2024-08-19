Умер актер из «Крестного отца» и «Клана Сопрано»

На 84-м году жизни скончался актер Джон Эпри, известный по ролям в культовых фильмах и сериалах, таких как "Крестный отец" и "Клан Сопрано". Как сообщает The New York Post, артист умер от естественных причин в окружении своих близких в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.

Джон Эпри родился в 1941 году в семье итальянских иммигрантов в городе Энглвуд, штат Нью-Джерси. Его актерская карьера началась в 1968 году с роли в полицейской драме "Детектив Буллитт". Однако настоящую славу и признание зрителей Эпри принесла роль молодого Тессио во второй части легендарной гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (1974).

Позднее актер снялся в таких известных фильмах, как "Казино" (1995) Мартина Скорсезе и "Ночи в стиле буги" (1997) Пола Томаса Андерсона. Но особое место в его фильмографии занимает роль Фила Леотардо в культовом телесериале "Клан Сопрано" (2004-2007). Эпри блестяще воплотил на экране образ жестокого и хитрого босса мафии, став одним из самых ярких персонажей шоу. За свою долгую и успешную карьеру Джон Эпри снялся более чем в 50 фильмах и сериалах.

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