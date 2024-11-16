Продюсеры призывали Деми Мур похудеть ради съемок в кино

Американская актриса и бывшая фотомодель Деми Мур рассказала о просьбах продюсеров похудеть ради съемок в кино. Соответствующее интервью публикует издание Elle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда "Субстанции" призналась, что много раз прибегала к изменениям во внешности из-за критики со стороны съемочной команды. "В молодости я пережила много мучений. Идеальный пример - это когда меня несколько раз призывали похудеть. Продюсер отвел меня в сторону - и это было очень неловко и унизительно. Это перенесло меня в место таких пыток и жестокости по отношению к себе", - поделилась она своими воспоминаниями.

По ее словам, в тот период у нее развилось расстройство пищевого поведения. Кроме того, она постоянно подвергала свое тело интенсивным физическим нагрузкам.