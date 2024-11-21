Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

"Эллен Дедженерес ... попрощалась с США", - говорится в сообщении.

Телеведущая уехала в Великобританию и поселилась в своем новом доме на юго-западе страны. По словам одного из источников издания, телеведущую крайне разочаровала победа Трампа.

Дедженерес входила в число доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис и поддерживала ее в соцсетях.