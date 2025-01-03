https://news.day.az/showbiz/1720308.html Дочь Джонни Деппа снялась для модного журнала - ФОТО Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась для журнала Harper's Bazaar. Как передает Day.Az издание опубликовало фотографию на своем официальном сайте. 25-летняя Лили-Роуз Депп стала лицом нового выпуска журнала. В макияже используются черные стрелки, коричневые тени и нюдовые губы, а волосы уложены в аккуратные локоны.
Дочь Джонни Деппа снялась для модного журнала - ФОТО
Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась для журнала Harper's Bazaar.
Как передает Day.Az издание опубликовало фотографию на своем официальном сайте.
25-летняя Лили-Роуз Депп стала лицом нового выпуска журнала. В макияже используются черные стрелки, коричневые тени и нюдовые губы, а волосы уложены в аккуратные локоны. На фотографиях дочь Джонни Деппа запечатлена в полупрозрачном муслиновом платье от Chanel, черном платье из шелковой органзы и наряде с прозрачной юбкой. Автором съемки стал фотограф Карим Садли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре