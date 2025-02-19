Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из

фильма режиссера Шона Бэйкера "Анора". Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист поделился двумя кадрами с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, которые сделал на вечеринке перед премией BAFTA.