https://news.day.az/showbiz/1731409.html Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из фильма режиссера Шона Бэйкера "Анора". Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из
Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из
фильма режиссера Шона Бэйкера "Анора". Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист поделился двумя кадрами с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, которые сделал на вечеринке перед премией BAFTA.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре