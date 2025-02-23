https://news.day.az/showbiz/1732108.html Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска Vogue Звезда "Острых козырьков", актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Аня Тейлор-Джой позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.
Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска Vogue
Звезда "Острых козырьков", актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Аня Тейлор-Джой позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.
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