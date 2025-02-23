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Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска Vogue

Звезда "Острых козырьков", актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Аня Тейлор-Джой позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.