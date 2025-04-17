Названа причина смерти звезды сериала «Сплетница»

Причиной смерти Мишель Трахтенберг, известной по ролям в сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", стали осложнения, вызванные диабетом. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта информация следует из данных офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, уточняет телеканал. "Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира", - сообщается в материале.

Источник телеканала также подтвердил, что незадолго до своей смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. При этом конкретные причины этой операции не называются.