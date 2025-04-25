46-летний актер «Американского пирога» изменился до неузнаваемости

Звезда фильма "Американский пирог" Джейсон Биггс изменился до неузнаваемости после похудения. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летнего актера запечатлели на благотворительном гала-вечере City Harvest Gala: Carnaval в Нью-Йорке. Он предстал перед камерами в темно-синем костюме, который состоял из приталенного пиджака и узких брюк. Также артист надел белую рубашку и черные мокасины.

В интервью Биггс рассказал, что сбросил 18 килограммов. По словам артиста, он стал употреблять здоровую пищу, много кататься на велосипеде и заниматься спортом. Кроме того, похудению поспособствовал стресс, отметил собеседник издания.

"Отчасти это произошло из-за того, что я снял свой первый фильм. Наверное, это был самый стрессовый момент в моей жизни, по крайней мере в профессиональном плане", - указал он.