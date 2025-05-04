https://news.day.az/showbiz/1750050.html «Ржавчина» Болдуина провалилась в кинотеатрах Фильм "Ржавчина" с Алеком Болдуином провалился в кинотеатрах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным издания, в 115 кинотеатрах "Ржавчина" собрала всего в $25 тысяч. Фильм вышел в прокат спустя четыре года после несчастного случая на съемочной площадке.
«Ржавчина» Болдуина провалилась в кинотеатрах
Фильм "Ржавчина" с Алеком Болдуином провалился в кинотеатрах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в 115 кинотеатрах "Ржавчина" собрала всего в $25 тысяч.
Фильм вышел в прокат спустя четыре года после несчастного случая на съемочной площадке. В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.
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