«Ржавчина» Болдуина провалилась в кинотеатрах

Фильм "Ржавчина" с Алеком Болдуином провалился в кинотеатрах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в 115 кинотеатрах "Ржавчина" собрала всего в $25 тысяч.

Фильм вышел в прокат спустя четыре года после несчастного случая на съемочной площадке. В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.