Дженнифер Лопес показала травму на лице

Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что получила травму лица на репетиции церемонии вручения премии American Music Awards 2025, куда ее пригласили в качестве ведущей. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сначала Дженнифер Лопес показала кадр, где прикладывала к лицу пакет со льдом, а позже выложила снимок с раной на носу и припухшей областью под глазом. Певица не стала делиться подробностями инцидента, но намекнула, что ей потребовалась помощь пластического хирурга Джейсона Даймонда. Артистка публично поблагодарила его в личном блоге.

"Спасибо, что зашили меня, доктор Даймонд. Спустя неделю и кучу льда я теперь как новенькая", - написала знаменитость.