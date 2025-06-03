Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона

Американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что артисты посетили ежегодный фестиваль стримингового сервиса Netflix - Tudum - в Инглвуде, штат Калифорния. При этом 54-летний Дэймон предстал на сцене в белой футболке, бежевых брюках и с удлиненной седой бородой. Аффлек обратил внимание на волосяной покров на лице приятеля, сделав его объектом шутки.

"Я надеялся, что Мэтт сбреет бороду перед Tudum. И вот мы здесь", - заявил актер.