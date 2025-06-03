https://news.day.az/showbiz/1757712.html Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона Американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Отмечается, что артисты посетили ежегодный фестиваль стримингового сервиса Netflix - Tudum - в Инглвуде, штат Калифорния.
Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона
Американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что артисты посетили ежегодный фестиваль стримингового сервиса Netflix - Tudum - в Инглвуде, штат Калифорния. При этом 54-летний Дэймон предстал на сцене в белой футболке, бежевых брюках и с удлиненной седой бородой. Аффлек обратил внимание на волосяной покров на лице приятеля, сделав его объектом шутки.
"Я надеялся, что Мэтт сбреет бороду перед Tudum. И вот мы здесь", - заявил актер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре