Дженнифер Лопес отметила 56-летие в Турции

Певица и актриса Дженнифер Лопес в облегающем платье с декольте отметила 56-летие. Кадры опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения в Турции во время своего гастрольного тура. Певицу засняли с трехъярусным праздничным тортом в одном из местных заведений. Исполнительница выбрала для торжества серебристое облегающее платье с декольте и открытой спиной. Знаменитость появилась на публике с уложенными волосами и вечерним макияжем. Артистка танцевала перед гостями под свою песню.

На недавнем концерте Дженнифер Лопес в рамках тура Up All Night один из поклонников стоял с плакатом с предложением выйти за него замуж. Певица заметила мужчину, прочитала надпись и отказала ему.