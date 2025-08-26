Жениха Селены Гомес раскритиковали

Жениха певицы Селены Гомес, Бенни Бланко, раскритиковали за голубику стоимостью $200. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бенни Бланко опубликовал в TikTok видео, в котором показал коробку с крупными ягодами голубики. Музыкальный продюсер рассказал, что ему прислали бокс стоимостью $200 в качестве подарка. Знаменитость восхитился вкусом ягод и отметил их размер.

"Это просто шикарная еда. Вы вообще представляете себе масштаб? Ягоды чертовски огромные. Они восхитительны. Кажется, коробки стоят около 200 долларов", - заявил Бланко.

Интернет-пользователи раскритиковали музыкального продюсера из-за стоимости ягод.

"А я тем временем не могу позволить себе обычные фрукты", "У меня на счету нет и $200! Должно быть, приятно потратить столько денег только на чернику", Сэр, мы не настолько богаты, чтобы понять это", - писали подписчики.