Ченнинг Татум рассказал об одной из самых больших ошибок в карьере

Американский актер Ченнинг Татум рассказал в интервью The Vanity Fair, что "одной из самых больших ошибок в карьере" стал отказ от участия в картине "Красавица и Чудовище", которую собирался снимать Гильермо дель Торо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер рассказал, что получил предложение в неподходящий момент: у него только родился ребенок, он снимался в непростом фильме, а сценарий "Красавицы и Чудовища" был не закончен.

"Это была самая большая ошибка, потому что я самый большой поклонник Гильермо. Это был бы самый крутой фильм на свете", - заявил Татум.

Он добавил, что дель Торо так и не снял свою версию сказки, но он надеется, что они еще поработают вместе.

В этом году Татуму исполнилось 45 лет. В 2006 году он дебютировал в главной роли в молодежной комедии "Она - мужчина". С этого момента начался его путь к славе. Сейчас актер старается сниматься в картинах, которые продюсирует сам, или в фильмах любимых режиссеров (например, своей бывшей невесты Зои Кравитц). Кроме того, он написал две детские книжки в честь дочери, родившейся в 2013 году от его партнерши по фильму "Шаг вперед", актрисы Дженны Дуан. Пара развелась в 2018 году.