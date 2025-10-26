Актриса Кира Найтли объяснила, почему запретила дочерям пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В нашем доме запрещены социальные сети. Пользоваться устройствами нельзя, если мы не видим, что смотрят. Меня это очень пугает, потому что это неконтролируемые пространства", - высказалась Найтли.

Актриса также отметила, что школа, где учатся ее дети, поддерживает такой подход в воспитании.

Кира Найтли в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство - самая сложная работа, которую часто недооценивают.