Стриминговый гигант Netflix покупает Warner Bros. Discovery.
Как передает Day.Az, компании объявили о подписании окончательного соглашения о сделке на сумму 82,7 млрд долларов.
Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.
Отметим, что Warner Bros. Discovery (WBD) - это корпорация, созданная в 2022 году после слияния WarnerMedia и Discovery Inc. Холдинг управляет огромным набором активов: HBO, CNN, Discovery Channel, DC, Warner Bros. Pictures, Cartoon Network, Eurosport, Max и другими.
Если сделка состоится, Netflix достанутся права на "Гарри Поттера", "Клан Сопрано", "Игру престолов", Бэтмена, Супермена и десятки других франшиз.
