Гвинет Пэлтроу появилась на публике с детьми

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу появилась на публике в платье с разрезом до бедра с детьми. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма "Марти Великолепный", которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм "Эмма" в 1996 году.

19-летний Мозес Мартин пришел на премьеру в голубой рубашке с галстуком, сером пиджаке, белых брюках и туфлях.