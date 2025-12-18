The Rolling Stones отменили тур

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones отменила тур по Великобритании и Европе, который должен был состояться в 2026 году. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, причиной стало состояние 81-летнего гитариста Кита Ричардса, не позволяющее ему отправиться на гастроли. Отмечается, что длительная борьба с артритом повлияла на технику игры музыканта, который может не справиться с изнурительным концертным туром. В то же время, по данным инсайдеров, группа почти закончила работу над новым альбомом.

Известно, что в 2023 году доход The Rolling Stones превысил миллиард долларов. Концерты принесли участникам музыкального коллектива рекордные два миллиарда, а в 2021 году всего за 14 выступлений их фанаты заплатили более 130 миллионов суммарно. Так, The Rolling Stones стали первой группой в Великобритании с многомиллиардным доходом.