Актриса Кэмерон Диас заметили с сыном Кардиналом и мужем Бенджи Мэдденом на прогулке в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Dailу Mail.

53-летнюю Кэмерон Диас впервые за долгое время засняли на прогулке с сыном и мужем. Актриса была одета в спортивные штаны с ботинками, зимнюю куртку и серую шапку.

В прошлом году стало известно, что Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.