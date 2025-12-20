Зумеры назвали самых красивых звезд

Представители поколения Z назвали самых красивых звезд - ими оказались Марго Робби и Анджелина Джоли. Подборку опубликовал New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зумеры придумали новую систему оценки внешности под названием "шкала PSL", состоящую из первых букв мизогинных форумов, где она зародилась, - PUAHate (посвященного критике культуры пикапа), SlutHate и Lookism. По другой версии, PSL означает Perfection, Symmetry, Looks ("идеальность", "пропорциональность" и "образы").

Внизу названной системы с оценкой от 0,25 до 1,5 находятся те, кого посчитали "исключительно непривлекательными и часто имеющими деформации". При этом большинство людей попадают в категорию "норми" (1,5-3), которая представляет собой "обычный уровень непривлекательности". В нее входят певец Эд Ширан и рэпер Jay Z.

К категории (4,5-5,5), определяемой как "привлекательные и красивые", относят поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею. Среди лучших (5,5-6) знаменитостей, согласно критериям, оказались актриса Ана де Армас и актер Килиан Мерфи.

При этом самыми эстетически красивыми (7,25-7,75) последователи "шкалы PSL" называют модель Джордана Барретта, актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.