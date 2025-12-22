Скончался британский певец Крис Ри

Британский рок- и блюз-исполнитель Крис Ри (Chris Rea), известный своими песнями, в том числе любимой на Рождество композицией "Driving Home For Christmas" и хитом "The Road To Hell", умер в возрасте 74 лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В заявлении от имени его жены и двоих детей говорится: "С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня в больнице после непродолжительной болезни в окружении своей семьи".

У музыканта был диагностирован рак поджелудочной железы, и в 2001 году ему ее удалили. В 2016 году он перенес инсульт.

Ри родился в 1951 году в Мидлсбро и прославился в конце семидесятых и восьмидесятых годов благодаря таким хитам, как "Fool (If You Think It's Over)", "Let's Dance" и "The Road To Hell". Но именно его альбом-компиляция 1988 года "New Light Through Old Windows" содержит его главный хит "Driving Home for Christmas".

Эта композиция "рассказывает историю усталого путника, возвращающегося домой, - момент тепла, юмора и праздничного настроения, который никогда не терял своего волшебства".