Гвинет Пэлтроу высмеяли

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за выход на публику в "мятых" брюках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями.

Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Гвинет Пэлтроу и раскритиковали ее за брюки.

"Гвинет Пэлтроу - просто катастрофа. Эти штаны! Фу!", "О чем думала Гвинет, когда надевала этот наряд? Ты выглядишь совершенно нелепо", "Бедная Гвинет, дайте ей утюг!" - писали читатели Daily Mail.