https://news.day.az/showbiz/1814690.html Дима Билан рассказал о своей влюбленности - ВИДЕО Дима Билан признался, что влюблён. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Super. На Big Love Show певец рассказал, что не разбрасывается чувствами, а придерживается старой закалки. "Я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго", - поделился Билан.
Дима Билан рассказал о своей влюбленности - ВИДЕО
Дима Билан признался, что влюблён. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Super.
На Big Love Show певец рассказал, что не разбрасывается чувствами, а придерживается старой закалки. "Я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго", - поделился Билан. На вопрос влюблен ли певец сейчас - ответил утвердительно с приставкой "всегда".
При этом исполнитель не стал называть имя своей возлюбленной, сохранив интригу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре