Дима Билан рассказал о своей влюбленности

Дима Билан признался, что влюблён. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Super.

На Big Love Show певец рассказал, что не разбрасывается чувствами, а придерживается старой закалки. "Я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго", - поделился Билан. На вопрос влюблен ли певец сейчас - ответил утвердительно с приставкой "всегда".

При этом исполнитель не стал называть имя своей возлюбленной, сохранив интригу.