Лепс отправил цветы бывшей невесте после расставания

Певец Григорий Лепс рассказал, что поздравил бывшую невесту Аврору Кибу с днем рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Лепс отправил Кибе букет цветов на 20-летие. Артист намекнул, что продолжает общение с экс-возлюбленной. По словам певца, бывшая невеста помогла ему встать на ноги во время болезни. Исполнитель подхватил простуду во время поездки в Таиланде.

"Аврора ухаживала. Помогала ласково, делала из больного здорового", - поделился артист.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много "доброго, теплого и хорошего", а отношения закончились "на ноте благодарности и взаимоуважения". По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.