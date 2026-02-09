Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram "Шоу Дрю Бэрримор", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя знаменитость и ее 65-летняя подруга Валери Бертинелли, у которых изначально были каштановые оттенки волос, воспользовались услугами звездного парикмахера Криса Эпплтона. На размещенных кадрах женщины продемонстрировали обновленный внешний вид с седыми волосами.

При этом в ролике не уточнялось, парик ли или краску использовал Эпплтон для преображения. "Седые волосы... вызов принят", - гласила подпись.