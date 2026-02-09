https://news.day.az/showbiz/1814901.html Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram "Шоу Дрю Бэрримор", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем
Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram "Шоу Дрю Бэрримор", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
50-летняя знаменитость и ее 65-летняя подруга Валери Бертинелли, у которых изначально были каштановые оттенки волос, воспользовались услугами звездного парикмахера Криса Эпплтона. На размещенных кадрах женщины продемонстрировали обновленный внешний вид с седыми волосами.
При этом в ролике не уточнялось, парик ли или краску использовал Эпплтон для преображения. "Седые волосы... вызов принят", - гласила подпись.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре