Звезда «Бэтмена» пожаловался на травлю

Ирландский актер Барри Кеоган ("Бэтмен", "Банши Инишерина") отказался от выходов в свет из-за онлайн-травли. Об этом он рассказал в радиошоу "SiriusXM "The Morning Mash Up", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меня часто критикуют за то, как я выгляжу, больше, чем других, это делают все подряд. Это заставляет меня уходить в себя и не хотеть светской жизни. Не хочу никуда ходить", - признался он.

Актер добавил, что это влияет не только на светскую, но и на профессиональную жизнь.

"Это становится проблемой, когда начинает просачиваться в творческую жизнь, потому что мне даже не хочется больше появляться на экране", - говорит Кеоган.

Он также выразил обеспокоенность, что негативные комментарии в его адрес в сети однажды повлияют на его трехлетнего сына Брандо.

"Моему маленькому мальчику придется читать все это, когда он станет старше", - добавил актер.