Меган Маркл и принц Гарри спродюсируют драму для Netflix Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу для Netflix на фоне слухов о долгах проекта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline. Герцог и герцогиня Сассекские будут вместе продюсировать драматический сериал об игре в поло - любимом виде спорта принца Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри спродюсируют драму для Netflix
Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу для Netflix на фоне слухов о долгах проекта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.
Герцог и герцогиня Сассекские будут вместе продюсировать драматический сериал об игре в поло - любимом виде спорта принца Гарри. Действие сериала будет происходить в "процветающем городе конного спорта" Веллингтоне (штат Флорида), а сюжет будет сосредоточен на противостоянии двух команд и семей, стоящих за ними.
