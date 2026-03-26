Меган Маркл и принц Гарри спродюсируют драму для Netflix

Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу для Netflix на фоне слухов о долгах проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.

Герцог и герцогиня Сассекские будут вместе продюсировать драматический сериал об игре в поло - любимом виде спорта принца Гарри. Действие сериала будет происходить в "процветающем городе конного спорта" Веллингтоне (штат Флорида), а сюжет будет сосредоточен на противостоянии двух команд и семей, стоящих за ними.