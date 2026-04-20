Коллега Мэттью Макконахи рассказала о щедрости актера

Фанаты редко знают, как ведут себя их кумиры из мира кино вне камер. Однако когда узнать все же удается, это становится либо чем-то ценным, либо сенсацией. Так, история про Мэттью Макконахи и его коллегу растрогала многих фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актриса Джуди Грир вспомнила, как в начале карьеры оказалась в ситуации, когда у нее не было даже 20 долларов, чтобы оплатить парковку. И именно тогда на помощь пришел ее коллега Мэттью Макконахи, передает PageSix.

Все произошло во время подготовки к фильму "Свадебный переполох". Перед началом съемок актеры собрались на читку сценария в отеле Roosevelt, и Грир решила воспользоваться услугой парковки, не подозревая, что у нее не хватит денег. Осознав это, она попыталась позвонить другу с просьбой одолжить средства, но разговор услышал Макконахи и просто дал ей нужную сумму. "Я была в ужасе, но в то же время подумала: "Мой герой", - призналась актриса.

Грир также отметила, что актер произвел на нее впечатление не только этим поступком. По ее словам, он был очень доброжелательным и спокойным на съемочной площадке. "Мне нравилось каждое утро видеть его с уложенными волосами и накрашенным, потому что он был в пижаме", - добавила актриса.

Напомним, в этом году картине "Свадебный переполох" исполняется 25 лет. Грир призналась, что тогда даже не подозревала, каким культовым станет проект. Актриса не исключает возможность перезапуска истории и отмечает, что будет не против занять место в актерском составе.