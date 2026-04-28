Том Харди прервал карьеру из-за проблем со здоровьем

Британский актер Том Харди приостановит карьеру на фоне проблем со здоровьем из-за серьезных физических нагрузок на съемках. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Харди, он уже перенес две операции на коленях. Также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва. "Все разваливается, и лучше уже не станет", - признавался он.

Инсайдеры предполагают, что решение артиста отказаться от съемок также связано с нехваткой времени на личную жизнь. Актер женат на актрисе Шарлотте Райли, пара воспитывает двоих детей, также у него есть 17-летний сын от прошлых отношений. "Том - один из самых занятых людей в киноиндустрии. Шарлотта его почти не видит", - сказано в материале.