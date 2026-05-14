Стала известна дата проведения Grammy в 2027 году

Следующая церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 7 февраля 2027 года. Об этом сообщил телеканал АВС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"69-я ежегодная церемония пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Номинантов премии объявят 16 ноября. Премию впервые с 1972 года будет транслировать телеканал ABC. Grammy можно будет посмотреть на онлайн-сервисах Hulu и Disney+. До этого права на трансляцию принадлежали CBS.

Первый раунд голосования пройдет в октябре, а победителей выберут в декабре-январе.

В феврале прошлого года композиция рэпера Kendrick Lamar "Not Like Us" выиграла Grammy в номинации "Песня года".