Голливудская звезда объяснила, где пропадала 11 лет

Голливудская звезда Джоан Кьюсак объяснила, где пропадала 11 лет. Как рассказала 63-летняя актриса в интервью Variety, она намеренно отказалась от карьеры ради семьи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1999 году Кьюсак впервые озвучила героиню Джесси в "Истории игрушек 2", однако помимо этого дистанцировалась от актерской деятельности. В мае она впервые за 11 лет вышла на красную дорожку на лондонской премьере нового продолжения мультфильма - "Истории игрушек 5".

"Я долго работала, и для меня большая честь работать в этой отрасли продолжительное время, но также здорово и жить своей жизнью, растить детей, находиться в Чикаго и быть нормальным человеком. Это в некотором роде бесценно", - призналась она.

В последний раз сестра актера Джона Кьюсака появлялась на красной дорожке на церемонии вручения премии Showtime "Эмми" в 2015 году. Еще до этого она вместе с семьей переехала в Чикаго, где с 2011 года управляет магазином сувениров Judy Maxwell Home.

За свою карьеру Джоан Кьюсак была дважды номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана" - за комедии "Вход и выход" и "Деловая девушка".