Названа причина смерти актрисы, сыгравшей девочку из колодца в хорроре «Звонок»

Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку в фильме ужасов "Звонок", умерла из-за СПИДа. Об этом сообщил портал Page Six со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Основной причиной смерти звезды фильма "Звонок" был указан СПИД. В список также вошло хроническое полинаркомания, которая, согласно данным Кливлендской клиники, определяется как употребление более одного наркотика в течение короткого периода времени", - говорится в материале.

О смерти актрисы 17 июня сообщил портал TMZ. По словам ее бойфренда Роя Эрнандеса, в начале июня Чейз госпитализировали с сильным истощением в одну из больниц Лос-Анджелеса. Причиной смерти, по его словам, стали менингит и инфекция крови, приведшие к септическим осложнениям и отказу организма.

Чейз приобрела популярность после выхода фильма "Звонок" в 2002 году, в котором она сыграла Самару Морган. Героиня актриса стала одним из самых узнаваемых образов хоррор-кинематографа нулевых годов. Роль принесла актрисе премию MTV Movie Award в категории "Лучший злодей". В этом же году она озвучила главную героиню в диснеевском мультфильме "Лило и Стич" и последующем телесериале.