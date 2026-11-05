Раскрыто праздничное меню P. Diddy на 57‑летие в тюрьме

Рэпер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) встретит свой 57-й день рождения 4 ноября в тюрьме. Об этом сообщает Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Шон Комбс, известный как Пи Дидди, проведет еще один год за решеткой. Его тюремная еда разительно отличается от привычного образа жизни, включавшего икру и шампанское", - иронизирует СМИ.

Утро P. Diddy начнется со сбалансированного завтрака: овсянка, яичница, фрукты, цельнозерновой хлеб с джемом и молоко.

На обед Комбс сможет выбрать между обычным гамбургером и вегетарианским из черной фасоли. Оба варианта подадут с булочкой, салатом, помидорами, красным луком, горчицей и кетчупом. К ним также предложат запеченный картофель, фрукты и напиток.

Ужин будет состоять из запеченной свинины, картофельного пюре с подливой, овощей и цельнозернового хлеба.

Us Weekly отмечает, что если P. Diddy захочет сладкого, то он сможет купить в тюремном магазине три кекса за $1,25. Кроме того, приятели среди заключенных могут порадовать его поздравительной открыткой. Упаковка из шести штук обойдется в $1,50.